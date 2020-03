Wie im Windkanal : Griechenland geht mit riesigen Ventilatoren gegen Flüchtlinge vor

Griechische Polizisten und Soldaten stoßen an der Grenze zur Türkei mit Migranten zusammen. Foto: AP/Giannis Papanikos

Athen Absurde Szenen an der Grenze zur Türkei: Dort versuchen griechische Polizei und Militär, Migranten mit riesigen Ventilatoren von der Grenze „wegzupusten“. So verbreitet sich auch das eingesetzte Tränengas schneller.

Die griechische Grenzpolizei setzt ein neues Mittel ein, um Migranten und Flüchtlinge von einem Sturm über die Grenze abzuhalten: riesige Ventilatoren. Nach Angaben aus Militärkreisen sind es Hochdruckgeräte, die üblicherweise in Windkanälen für Fallschirmspringer eingesetzt werden. Sie wurden am Donnerstag auf Jeeps montiert erstmals eingesetzt, um am Grenzübergang Kastanies Rauch und Tränengas zurück auf die türkische Seite der Grenze zu blasen.