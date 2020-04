Gerüchte über gesteuerte Migration : Griechenland fürchtet Flüchtlingsflut aus der Türkei

Athen/Istanbul Griechenlands Regierung befürchtet, dass bald wieder viele Migranten versuchen könnten, aus der Türkei einzureisen. Angeblich gibt es Informationen, dass die Türkei eine große Zahl von Migranten aus dem Landesinneren an die Küste der Ägäis gebracht hat.

Das sagte der griechische Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos dem griechischen Nachrichtensender Skai am Dienstag. Diese Menschen könnten in den kommenden Tagen versuchen, zu den griechischen Inseln Lesbos, Chios und Samos und damit in die EU überzusetzen.

Die Vorsitzende des Menschenrechtsvereins IHD in Istanbul, Gülseren Yoleri, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, nach der Quarantäne seien Hunderte Migranten auf freiwilliger Basis zunächst in die Küstenstadt Izmir sowie in die an den Dardanellen gelegene Provinz Canakkale gebracht worden. Nach ihren Informationen hätten die Behörden die Migranten in Izmir am Dienstag weggebracht, in Canakkale harrten aber noch immer einige von ihnen aus.