Griechenland : Flüchtlingslager Moria auf Lesbos steht in Flammen

Athen In dem überfüllten Flüchtlingslager auf der griechischen Insel sind mehrere Feuer ausgebrochen. Wohncontainer stehen in Flammen. Viele Migranten wurden evakuiert.

Im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos und in der Umgebung des Lagers sind in der Nacht mehrere Brände ausgebrochen. Medienberichten zufolge stehen auch Wohncontainer in Flammen. Die Behördenhaben das Lager evakuiert. Mittlerweile hätten fast alle Menschen das nahezu vollständig in Flammen stehende Lager verlassen, berichtete der staatliche griechische Radiosender ERT in den frühen Morgenstunden.