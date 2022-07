Bei ihrem Antrittsbesuch in Griechenland hatte Annalena Baerbock auch der Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg gedacht und legte an der Holocaustgedenkstätte von Athen Blumen nieder. In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der griechischen Zeitung Ta Nea sagte Baerbock, ihr sei es eine „Herzensangelegenheit“, an die Terrorherrschaft Deutschlands im Zweiten Weltkrieg zu erinnern.