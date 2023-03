IC kracht frontal in Güterzug 36 Menschen sterben bei Zugunglück in Griechenland

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis besuchte den Unglücksort und sagte, seine Regierung werde den Verletzten beistehen und die Toten identifizieren. „Ich kann eines garantieren: Wir werden die Ursachen dieser Tragödie herausfinden und alles tun, wozu wir in der Lage sind, damit so etwas nie wieder passiert“, sagte Mitsotakis. Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou brach einen Besuch in Moldau ab und legte am Unglücksort Blumen nieder. Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.