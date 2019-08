Klima-Aktivistin segelt in den USA : Leinen los! Hier sticht Greta Thunberg in See

Plymouth Auf geht die wilde Fahrt über den Atlantik. Gretha Thunberg ist am Mittwochnachmittag mit dem Segelboot nach New York aufgebrochen. Zwei Wochen wird sie unterwegs sein. Sie hofft auf gutes Wetter.

Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist am Mittwoch von England aus mit einem Segelboot zu ihrer Atlantik-Überquerung nach Amerika aufgebrochen. Zuvor hatte sie in einer Pressekonferenz ihren Trip als große Herausforderung bezeichnet. Nicht viele Menschen bekämen die Gelegenheit zur Teilnahme an einer solchen Tour, sagte die 16-Jährige in Plymouth. „Nur wenige können das tun, was ich tue, und ich nutze die Gelegenheit, es zu tun.“

Greta Thunberg will mehrere Monate in Amerika bleiben, am 23. September in New York am UN-Sondergipfel zum Klimaschutz teilnehmen und später auch andere Länder auf dem Kontinent besuchen. „Ich fahre nicht in die USA, sondern nach Nord- und Südamerika“, betonte sie am Mittwoch. „Ich werde auf beide Kontinente reisen.“ Im Dezember wird Thunberg am großen UN-Klimagipfel in Santiago de Chile teilnehmen.