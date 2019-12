Dürre, Überfischung, Krankheiten : Thunberg und Neubauer leihen Klimaaktivisten in Madrid ihre Stimme

Madrid Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und ihre deutsche Mitstreiterin Luisa Neubauer sind beim UN-Klimagipfel in Madrid gemeinsam aufgetreten. Ihre Botschaft: Handeln der Politik ist dringend erforderlich.

Thunberg war am Freitagmorgen wenige Stunden vor dem großen Klimamarsch in Madrid in der spanischen Hauptstadt angekommen. Zuvor hatte sie in einem dreiwöchigen Segeltörn auf einem Katamaran den Atlantik aus den USA überquert. Die junge Schwedin nimmt keine Flugzeuge, um für den Klimaschutz zu sensibilisieren.