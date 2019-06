„Fridays for Future“-Aktivistin : Greta Thunberg geht ein Jahr lang nicht zur Schule

Stockholm Sie ist das Gesicht der weltweiten „Fridays for Future“-Bewegung: Greta Thunberg. Nun hat sie ankündigt, sich voll und ganz dem Kampf gegen den Klimawandel zu widmen - und erst mal nicht zur Schule zu gehen.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg will von diesem Sommer an ein Jahr lang nicht zur Schule gehen. Die 16-Jährige will sich nach dem Abschluss der neunten Klasse ganz auf ihren Kampf gegen die Klimakrise konzentrieren, wie die Deutsche Presse-Agentur aus ihrem Umfeld erfuhr. Im September wolle sie am Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York teilnehmen, im Dezember dann an der Weltklimakonferenz in Santiago de Chile.