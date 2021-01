Würdigung durch die schwedische Post : Greta Thunberg bekommt eine eigene Briefmarke

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wird von der Post in ihrem Heimatland mit einer eigenen Briefmarke bedacht. Sie ist darauf mit wehendem Zopf und einem Regenmantel zu sehen. Ab Donnerstag soll die Marke verkauft werden.

Klimaaktivistin Greta Thunberg ist jetzt auch auf einer schwedischen Briefmarke zu sehen. Das teilte das staatliche Logistikunternehmen Postnord am Dienstag mit. Die junge Schwedin wird auf der Briefmarke mit wehendem Zopf und gelbem Regenmantel dargestellt, wie sie an einer Klippe steht und Schwalben in der Luft beobachtet.