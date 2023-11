Großeinsatz der Polizei bei Niagarafällen Auto explodiert – Grenzübergänge zwischen USA und Kanada dicht

Die Explosion eines Fahrzeugs an der US-kanadischen Grenze hat Medienberichten zufolge zwei Menschen getötet und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die US-Bundespolizei FBI leitete nach der Explosion an der Regenbogen-Brücke (Rainbow Bridge) nahe der weltberühmten Wasserfälle Niagara Falls am Mittwoch Ermittlungen ein. Die Situation sei „sehr ungewiss“, erklärte das FBI. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sprach von einer „sehr ernsthaften Situation“.