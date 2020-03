EU-Sondertreffen in Zagreb : Maas lehnt zusätzliche Finanzhilfe für die Türkei ab

Zagreb Nach der Grenzöffnung der Türkei für Flüchtlinge Richtung Europa hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zusätzliche Finanzhilfe für Ankara abgelehnt. Die EU sei nicht bereit, dem Druck von Präsident Recep Tayyip Erdogan nachzugeben.

Die EU erkenne aber auch an, „dass die Türkei auch eine Last trägt“, sagte Schallenberg mit Blick auf die rund 3,7 Millionen Syrien-Flüchtlingen in dem Land. Die Türkei sei damit „auch das Vorbollwerk“ Europas. Schallenberg verwies gleichfalls auf die sechs Milliarden Euro aus dem Flüchtlingspakt mit Ankara, die bisher gut zur Hälfte ausgezahlt sind. Es sei klar, „dass es auch in Zukunft eine Perspektive in diese Richtung geben wird“.