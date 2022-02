12-Jährige fällt 100 Meter tief : Deutsche Schülerin stirbt bei Sturz in französischen Alpen

Grenoble In den französischen Alpen bei Grenoble ist eine deutsche Schülerin rund 100 Meter tief in den Tod gestürzt. Die Austauschschülerin aus Dresden hatte mit ihren Gasteltern eine Schneeschuhwanderung unternommen.

Das teilte die Staatsanwaltschaft in Grenoble am Montag mit. Plötzlich sei die 12-Jährige einen Hang hinuntergerutscht, ohne dass ein Hindernis sie aufhielt. Die Polizeibeamten wollten sich am Montag mit den Eltern des Opfers treffen. Zu dem Unglück kam es am Nachmittag auf einem Gebirgszug bei Saint-Paul-de-Varces.