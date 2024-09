Riesen Brand in London Wer ist schuld am Grenfell-Inferno?

Das Unglück nahm am 14. Juni 2017 um 54 Minuten nach Mitternacht seinen Lauf. In einer Wohnung im 4. Stockwerk des Sozialbaus ging ein defekter Kühlschrank in Flammen auf. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus und erreichte den obersten 24. Stock in weniger als einer halben Stunde. Der Grund für die rasche vertikale Ausbreitung war die Fassadenverkleidung. Dabei wurden Paneele verwendet, die bei den hohen Temperaturen in Flammen aufgingen. So konnte das Feuer von außen von einer Wohnung auf die nächste überspringen. Zugleich wirkte die Verkleidung wie ein Kamin, der wie ein Beschleuniger wirkte und den Brand noch verstärkte. „In meiner 29-jährigen Karriere als Feuerwehrfrau“, sagte die Chefin der Londoner Feuerwehr LFB Dany Cotton, „habe ich noch nie ein solches Feuer erlebt. Und ich habe viele Hochhausbrände gesehen.“