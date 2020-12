Mit plastikverseuchtem Vogelnest : Greenpeace protestiert vor Nestlé-Hauptsitz

Vevey Mit einem riesigen von Plastikmüll verunstalteten Vogelnest haben Greenpeace-Aktivisten vor dem Hauptsitz des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestlé protestiert. Die Umweltschützer kritisieren das Unternehmen als einen der schlimmsten Plastikverschmutzer der Welt.

Sie bauten das rund vier Meter breite, künstliche Nest mit einem überdimensionalen Vogel und einem Küken darauf am Dienstag in Vevey am Genfersee vor dem Nestlé-Gebäude auf. Ein Vogelnest ist auch Teil des Firmenlogos.