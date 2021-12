79-Jähriger für spektakuläre Gefängnisausbrüche bekannt : Polizei schnappt Italiens Ausbrecherkönig auf Sardinien

Rom Insgesamt saß der für seine spektakulären Gefängnisausbrüche berühmte Mann bereits mehr als 40 Jahre im Gefängnis. Jetzt ist der 79-jährige Graziano Mesina einmal mehr der italienischen Polizei ins Netz gegangen.

Wie das Innenministerium in Rom am Samstag mitteilte, wurde der 79 Jahre alte Graziano Mesina in einem Haus in seinem Heimatdorf Desulo auf der Insel Sardinien festgenommen. Dort war er als jüngstes von elf Kindern eines Schäfers aufgewachsen.