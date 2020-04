Tragödie in Großbritannien : Tote Migranten in LKW - Irischer Lkw-Fahrer plädiert auf schuldig

Am 23.10.2019 fanden britische Polizisten 39 Leichen in diesem Lkw. Foto: AFP/BEN STANSALL

London Im vergangenen Herbst hatte der tragische Fall um 39 in einem Lkw ums Leben gekommene Flüchtlinge weltweit für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat sich der Fahrer des Lastwagens schuldig bekannt.

Nach dem Tod von 39 Migranten in einem Lastwagen in Großbritannien im vergangenen Herbst hat sich der Fahrer vor Gericht des Totschlags bekannt. Der 25-jährige Ire erklärte sich am Mittwoch in London für schuldig.