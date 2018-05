Grand Jury wirft Harvey Weinstein Vergaltigung vor

Grand Jury klagt Weinstein wegen Vergewaltigung an

Harvey Weinstein auf dem Weg aus dem Strafgericht in Manhattan (Archiv). Eine Aussage vor der Grand Jury lehnte er ab. Foto: AFP/KENA BETANCUR

New York Die Ermittlungen gegen den Ex-Filmproduzenten aus Hollywood gehen einen juristischen Schritt weiter: Eine Grand Jury hat die Sex-Vorwürfe geprüft. Weinsteins Anwalt weist die Anschuldigungen nach wie vor zurück.

Der einstige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (66) ist am Mittwoch von einer Grand Jury in New York wegen sexueller Übergriffe angeklagt worden. Das Gremium wirft dem Filmproduzenten Vergewaltigung und erzwungenen Oralsex vor. Die Vorwürfe entsprechen der Anklage, die die Staatsanwaltschaft vor einer Woche gegen Weinstein vorgebracht hatte.