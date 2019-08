Feuer auf Gran Canaria außer Kontrolle : 100 Menschen von Waldbrand eingeschlossen

Die Flammen haben sich den Häusern in El Rincon gefährlich genähert. Foto: AP/HO

Montaña Alta 6000 Hektar land sind bereits zerstört und der Waldbrand auf der spanischen Ferieninsel Gran Canaria ist den Behörden zufolge immer noch außer Kontrolle. Rund 100 Menschen sind zudem in einem Dorf von den Flammen eingschlossen.

Die Flammen lodern bis zu 50 Meter hoch: Das Feuer sei "jenseits unserer Löschkapazitäten", sagte der Leiter der örtlichen Rettungsdienste, Federico Grillo, in der Nacht zum Montag vor Journalisten. Weitere Menschen im Zentrum der Insel wurden vor dem Waldbrand in Sicherheit gebracht, wie die Behörden am Montag mitteilten.