Auktion Grabstelle neben Monroe und Hefner versteigert

Die Urnen-Grabstellen von Hugh Hefner und Marilyn Monroe auf dem Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park Friedhof in Bel Air. Zu den Highlights der Auktion von Andenken an Hollywood-Ikone M.Monroe und an den „Playboy“-Gründer H.Hefner gehört eine Grabstelle in der Nachbarschaft der Mausoleumskrypten von Monroe und Hefner.

Foto: dpa/-