Michelin-Guide : Gourmet-Tempel von Paul Bocuse verliert seinen dritten Stern

Paris Das Gourmet-Restaurant des verstorbenen Starkochs Paul Bocuse verliert erstmals seit 1965 seinen dritten Michelin-Stern. Die Begründung: Das Restaurant sei nicht mehr auf dem Niveau des dritten Sterns.

Das Restaurant „L’Auberge du Pont de Collonges“ in der Nähe von Lyon wird ab der neuesten Ausgabe des Restaurantführer Guide Michelin nur noch zwei Sterne haben, bestätigte Michelin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Das Essen sei nach wie vor ausgezeichnet, hieß es. Aber nach den Testessen, die die Inspektoren des Michelin-Führers im Laufe des Jahres 2019 durchgeführt haben, sei das Restaurant nicht mehr auf dem Niveau des dritten Sterns. Der neue Restaurantführer Guide Michelin erscheint am 27. Januar.