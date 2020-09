Auslöser unklar : Gorilla greift Tierpflegerin im Zoo von Madrid an

Gorilla greift Tierpflegerin im Zoo von Madrid an

In Ermangelung eines Fotos aus Madrid: Zwei Westliche Flachlandgorillas in ihrem Gehege im Zoo von Bristol. (Symbolbild) Foto: dpa/Ben Birchall

Madrid Im Zoo von Madrid ist es zu einem Angriff im Affengehege gekommen: Aus bislang ungeklärten Ursachen hat ein Gorilla eine erfahrene Tierpflegerin schwer verletzt.

Ein Gorilla hat im Zoo von Madrid eine Tierpflegerin attackiert und schwer verletzt. Das männliche Tier brach der 46-Jährigen am Sonntag beide Arme, wie die Zooleitung und die Rettungsdienste mitteilten. Außerdem trug sie Verletzungen an der Brust und am Kopf davon.