Unglück Nach Gondel-Absturz nimmt Seilbahn in Österreich Betrieb wieder auf

Drei Tage nach dem Absturz einer Gondel transportiert die Acherkogelbahn in Österreich seit Freitag wieder Skifahrer auf die Piste in Hochoetz. Alle für einen sicheren Betrieb notwendigen Überprüfungen der Seilbahn-Anlage sowie weiterführende Maßnahmen entlang der Trasse seien vorgenommen worden, teilten die Bergbahnen Hochoetz mit. Die Untersuchung der Seilbahn-Behörde habe ergeben, dass eine „Verkettung von mehreren ungünstigen, natürlichen Gegebenheiten“ zu dem Unglück mit sechs Verletzten am Dienstag geführt habe, hieß es.