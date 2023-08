Italien Halbnackte Frau als Schoko-Dessert in Hotel sorgt für Wirbel

In einer ersten Reaktion drückte diese ihr Bedauern aus. „Wir ergreifen sofortige Maßnahmen, um mit diesem Vorfall konstruktiv umzugehen und sicherzustellen, dass sich in Zukunft kein Kunde in irgendeiner Weise beleidigt fühlen sollte“, heißt es in einer ersten Stellungnahme unter dem Beitrag des Mailänders. Am Donnerstag folgte eine weitere Entschuldigung. Respekt vor Gästen und Mitarbeitenden habe absolute Priorität. Diese Episode verhelfe zum Nachdenken und dazu, „mehr Energie darauf zu verwenden, dass unsere Werte auf allen Unternehmensebenen und von unseren Partnern gelebt werden“.