Manöver in Kambodscha China präsentiert kriegstauglichen Roboter-Hund

Mehr als 2000 Soldaten, darunter 760 chinesische Militärangehörige, beteiligen sich an den von China finanzierten Übungen in einem abgelegenen Trainingszentrum in der zentralen Provinz Kampong Chhnang und auf See vor der Provinz Preah Sihanouk. Es ist das bisher größte gemeinsame Militärmanöver der beiden Länder.