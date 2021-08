In Griechenland, der Türkei und Süditalien haben an diesem Wochenende (31. Juli/1. August 2021) Einsatzkräfte bei Temperaturen um 40 Grad Celsius Wald- und Buschbrände bekämpft. Auf diesem Foto bekämpfen Feuerwehrleute in Patras, Griechenland, einen Waldbrand in der Nähe eines Dorfes.