Am Horn aus dem Matsch gezogen : „Glücksfund“ einer Stierfigur in der antiken Stätte von Olympia

Athen/Olympia Nach starken Regenfällen hat ein Horn einer kleinen bronzenen Stierfigur aus dem Matsch hervorgeschaut. Der „Glücksfund“ konnte inzwischen auf die Zeit zwischen 1050 und 700 vor Christus datiert werden.

Heftige Regenfälle haben in der antiken Stätte Olympia einen spektakulären Fund ermöglicht. Bei dem "Glücksfund" handelt es sich um eine kleine, intakte Statue eines Stiers, wie das griechische Kulturministerium am Freitag in Athen mitteilte. Ein Archäologe fand die Bronzefigur demnach in der Nähe der Überreste des Zeus-Tempels und der sogenannten Altis, des heiligen Hains von Olympia.