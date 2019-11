Aufruf zur Buße : Gloria von Thurn und Taxis wirft dem Papst Götzendienst vor

Rom Rund 100 Katholiken, unter ihnen Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, rufen Papst Franziskus öffentlich zur Buße auf. Sie werfen ihm vor, die „heidnische“ Göttin Pachamama angebetet zu haben.

Das Kirchenoberhaupt habe die "heidnische Göttin Pachamama" angebetet und damit die Kirche des Apostels Petrus entweiht, heißt es in einem am Dienstag auf verschiedenen Internetseiten veröffentlichten Brief mit rund 100 Unterzeichnern.