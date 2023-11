Welternährungsprogramm nur zu 60 Prozent finanziert Menschengemachtes Hungerproblem ist lösbar

Die Welthungerhilfe sieht das Problem des Hungers in der Welt als menschengemacht und damit vermeidbar an. Die Ursachen des Hungers seien zwar komplex und hätten eine lange Geschichte, sie seien aber von aktuellen Kriegen und Krisen geprägt, erklärte die Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, am Montag in Berlin. Sie äußerte sich mit weiteren Expertinnen und Experten bei einer Anhörung des Menschenrechtsausschusses des Bundestags zur Verschärfung der weltweiten Nahrungsmittelunsicherheit und Wasserknappheit.