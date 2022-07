Nach Gletscherunglück in Italien : Retter suchen mit Drohnen weiter nach Vermissten in den Dolomiten

Canazei Retter haben mit Drohnen ihre Suche nach 13 vermissten Wanderern im Gebiet des Gletscherabbruchs in den Dolomiten wieder aufgenommen. Jetzt sollen Bereiche abgesucht werden, die am Montag nicht erreichbar waren.

Bei sonnigem Wetter hätten Hubschrauber am Dienstag auch weitere Suchmannschaften in das Unglücksgebiet am Marmolata-Gletscher bringen können, teilten die italienischen Behörden mit. Das Gebiet um die Unglücksstelle sei so instabil, dass die Retter bei der Suche auf Drohnen angewiesen seien. Einige Helikopter seien mit Geräten zum Orten von Mobiltelefonen ausgerüstet.