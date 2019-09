60 Zentimeter pro Tag : Gletscherstück am Mont Blanc bewegt sich immer schneller

Forscher platzieren eine Radar-Box in der Nähe des Planpincieux-Gletschers am Mont-Blanc-Massiv, um dessen Bewegungen zu messen.

Mailand Die Gefahr, die vom Mont-Blanc-Gletscher für das Tal darunter ausgeht, erhöht sich weiter. Ein 27.000 Kubikmeter großes Stück könnte in den nächsten Tagen abbrechen.

In den kommenden Tagen könnte ein rund 27.000 Kubikmeter großes Eisstück vom Planpincieux-Gletscher am Mont Blanc abbrechen. Der Glaziologe Fabrizio Troilo von der Safe Mountain Foundation sagte am Montag, das Gletscherstück bewege sich immer schneller - mittlerweile seien es 60 Zentimeter pro Tag. Es könne in den nächsten Tagen zusammenbrechen. So etwas komme jedes Jahr vor und werde keinen Einfluss auf den übrigen Teil des Tales haben.