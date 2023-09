Laune der Natur Seltenes Giraffenbaby ohne Flecken in Namibia gesichtet

In Namibia ist ein Giraffenbaby ohne Flecken in freier Wildbahn gesichtet worden. „Giraffen ohne Flecken sind ein seltenes Phänomen“, teilte die namibische Giraffenschutz-Stiftung GCF (Giraffe Conservation Foundation) mit. Normalerweise habe jede Giraffe ein einzigartiges Muster, das sie individuell identifizierbar mache. Vor der Entdeckung der fleckenlosen Giraffe in einem privaten Naturreservat im Zentrum Namibias habe es nach Angaben der Stiftung nur drei Aufzeichnungen von Giraffen ohne Flecken gegeben, sämtlich in Zoos: zwei in Japan im Jahr 1972 und zuletzt in den USA. Das fleckenlose Tier in Namibia sei die erste Giraffe weltweit, die in der Wildnis gesichtet wurde, so die GCF.