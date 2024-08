Giftige Goldalgen Tonnenweise tote Fische aus Stausee in Polen geborgen

In einem Staubecken in Polen nahe dem von der Oder abzweigenden Gleiwitzer Kanal sind nach Angaben polnischer Behörden tonnenweise tote Fische gefunden worden. In den vergangenen Tage seien aus dem Stausee Dzierzno Duze mehr als 14,5 Tonnen verendete Fische geborgen worden, sagte der Leiter der schlesischen Gebietsverwaltung, Marek Wojcik. Laboruntersuchungen der Umweltbehörde hatten in Wasserproben aus dem Stausee eine hohe Konzentration giftiger Goldalgen festgestellt.