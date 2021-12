Epstein-Freundin : Jury spricht Ghislaine Maxwell in Missbrauchsprozess schuldig

New York Der Britin wurde vorgeworfen, systematisch Mädchen zum Finanzier Jeffrey Epstein gebracht zu haben, die von ihm dann sexuell missbraucht wurden. Ihr droht eine jahrelange Haftstrafe. Sie soll auch selbst an den Straftaten beteiligt haben.

Die langjährige Vertraute des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist wegen Sexhandels mit Minderjährigen verurteilt worden. Die Geschworenen des zuständigen Bundesgerichts in New York befanden die 60-Jährige am Mittwoch in fünf der sechs Anklagepunkte für schuldig. Maxwell droht nun eine jahrzehntelange Gefängnisstrafe. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.