Surfer protestieren Gewaltverbrechen an Surf-Touristen – In Mexiko gefundene Leichen identifiziert

Die Leichen waren am Freitag in einem Schacht auf einer Klippe über dem Pazifischen Ozean in Baja California gefunden worden. Trotz des „fortgeschrittenen Stadiums der Verwesung“ waren die Behörden aufgrund der Kleidung und spezifischer Körpermerkmale wie lange Haare davon ausgegangen, dass es sich um die drei Vermissten handelt. Eine weitere in dem Schacht gefundene Leiche lag laut Ermittlern schon länger dort, es bestehe kein Zusammenhang mit dem Fall der Urlauber.