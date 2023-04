10 Millionen Menschen brauchen Hilfe Zunehmende Gewalt durch bewaffnete Gruppen im Kongo

Die Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo nimmt zu. Zehn Millionen Menschen benötigen deshalb humanitäre Hilfe, teilten Oxfam, der Dänische Flüchtlingsrat und Care International am Mittwoch mit. Mehr als 26 Millionen Menschen hätten aufgrund des jahrelangen Konflikts nicht genug zu essen, sagte Oxfam Landesdirektorin Justine Gomis Tossou. Hunderttausende Bauern seien aufgrund der jüngsten Gewalt von ihrem Land vertrieben worden und daher nicht in der Lage, die neue Pflanzsaison zu beginnen. Knapp 60 000 Kinder seien mangelernährt. Die schwierige Sicherheitslage behindere die Lieferung von Hilfsgütern, hieß es.