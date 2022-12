Australische Studie Schlangen haben doch eine Klitoris

Trotz der ausreichend vielen Giftschlangen im Land sind Schlangenbisse bei Menschen in Australien nicht an der Tagesordnung. Zudem gibt es wirksame Gegengifte. Diese erhalten mehrere Hundert Personen pro Jahr. Im Durchschnitt sterben meist ein bis zwei Menschen pro Jahr an einem Schlangenbiss. Schlangen sind das ganze Jahr über gefährlich, doch in den wärmeren Monaten ist die Gefahr höher, weil die Reptilien dann deutlich aktiver sind. Und auch, wenn es auf dem Land mehr Schlangen als in der Stadt gibt, so dürfen sich Stadtbewohner keinesfalls zu sicher fühlen. Auch in den Großstädten werden jedes Jahr etliche giftige und ungiftige Schlangen aus Häusern geholt. Der Beruf des Schlangenfängers ist daher in Australien durchaus etabliert.