Geplanter Anschlag auf Swift-Konzert Vom netten Nachbarssohn zum Terroristen

Außerdem wird jetzt ein 15-Jähriger mit türkischem Hintergrund verhört, der mit Beran A. oft in Kontakt stand. Die beiden hatten sich über Zündvorrichtungen ausgetauscht. Der Jüngere bestätigte demnach, dass sich A. in den vergangenen Wochen sehr gewandelt habe. Erst am 25. Juli hat der 19-Jährige, so der Polizist Ruf, seine Arbeit gekündigt, um sich ganz der „Vorbereitung eines Terroranschlags“ zu widmen. Er habe sein „Erscheinungsbild auffällig verändert“, digital große Mengen an IS-Propaganda gelesen und weiter verbreitet. Die Radikalisierung ist demnach innerhalb weniger Wochen erfolgt. Vom netten Nachbarssohn zum Terroristen. Heranwachsende und Jugendliche wären seine Opfer gewesen.