Geplante Übernahme​: Musk spricht von Preisnachlass für Twitter-Deal​

San Francisco Tech-Milliardär Elon Musk bringt einen günstigeren Preis für seinen Übernahmeversuch bei Twitter ins Gespräch. Unternehmenschef Parag Agrawal hat Vorwürfe über zu viele Spam-Konten auf seiner Plattform zurückgewiesen. Darauf reagierte Musk mit einem Kothaufen-Emoji.

Ein Deal zu einem niedrigeren Gebot sei „nicht außer Frage“, sagte Musk in einem Video-Interview bei einer Konferenz am Montag. Die Twitter-Aktie beendete den Tag im US-Handel mit einem Minus von gut acht Prozent bei 37,38 Dollar. Das ist weit entfernt von den 54,20 Dollar je Aktie, die der Chef des Elektroautobauers Tesla bisher den Anteilseignern von Twitter in Aussicht stellt.