300 Menschen im Krankenhaus : Acht Menschen sterben nach Genuss von gepanschtem Likör auf den Philippinen

Manila Auf den Philippinen müssen zahlreiche Menschen behandelt werden, die offenbar gepanschten Kokos-Likör getrunken haben. Acht sind gestorben, neun schweben noch in Lebensgefahr.

Auf den Philippinen sind acht Menschen nach dem Genuss von gepanschtem Kokos-Likör gestorben. Hunderte weitere Patienten befinden sich im Krankenhaus, neun von ihnen schweben in Lebensgefahr, wie ein Sprecher des Allgemeinen Krankenhauses in Manila am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Behörden gehen davon aus, dass eine hohe Methanol-Konzentration in dem Likör die Vergiftungen verursachte.