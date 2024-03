59-jähriger Mörder tot Erste Hinrichtung seit Januar 2020 in Georgia

Angeklagte, denen eine geistige Behinderung attestiert wird, kommen für eine Exekution nicht infrage. Experten sagten nach Angaben von Pyes Anwälten, dass dieser die Kriterien erfülle. Die zu erbringende Beweislast dafür sei in Georgia aber zu hoch angesetzt. Der Begnadigungsausschuss in dem Bundesstaat hatte die Argumente nach einer Sitzung hinter verschlossenen Türen am Dienstag zurückgewiesen.