Genua - Autobahnbrücke der A10 in Italien teilweise eingestürzt

Ein Lastwagen steht an der Kante der Autobahnbrücke Ponte Morandi, von der ein Teilstück mehr als 40 Meter in die Tiefe gestürzt war. Foto: dpa/-

Rom In der italienischen Hafenstadt Genua ist am Dienstag eine vierspurige Autobahnbrücke der A10 teilweise eingestürzt. Ersten Medienberichten zufolge sind „Dutzende“ Menschen ums Leben gekommen.

Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge stürzte die Brücke in mehr als 40 Metern Höhe auf einem Stück von etwa 100 Meter ein. Erste Medienaufnahmen vom Unglücksort zeigten die Brücke in Staubwolken. Der Einsturz habe sich während eines gewaltigen Unwetters ereignet, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli hat den Einsturz der Autobahnbrücke als „entsetzliche Tragödie“ bezeichnet. „Ich beobachte mit größter Besorgnis, was in Genua passiert ist und was wie eine entsetzliche Tragödie aussieht“, twitterte der Fünf-Sterne-Politiker. „Wir stehen in engem Kontakt mit den Autobahnbetreibern und werden mit Vizeminister (Edoardo) Rixi vor Ort sein.“ Er sprach der Stadt Genua seine Anteilnahme aus.