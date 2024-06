Prozess in Genf Milliardärsfamilie wegen Ausbeutung Angestellter verurteilt

Ein Schweizer Gericht hat vier Mitglieder einer Milliardärsfamilie wegen Ausbeutung von Hausangestellten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Angeklagten hätten die Angestellten ohne Erlaubnis in ihrer Villa am Genfer See beschäftigt und ihnen weniger als ein Zehntel des in der Schweiz üblichen Lohn gezahlt, befand das Gericht am Freitag. Die Mitarbeiter, meist Analphabeten aus Indien, seien in Rupien auf Konten in Indien bezahlt worden, auf die sie in der Schweiz keinen Zugriff hatten.