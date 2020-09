Hunderttausende Dollar versteckt : Ein Sessel voller Zaster

US-Dollar in kleinen Scheinen (Symbolbild). Foto: pixabay.com

Miami Erspartes unter der Matratze ist ein alter Hut. An einem US-Flughafen war fast eine halbe Million Dollar in bar an anderer Stelle versteckt - flog aber dann doch nicht ins Ausland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Flughafenzoll in Florida hat fast eine halbe Million Dollar in einem Sessel ausfindig gemacht. Die Sitzgelegenheit mit 491.280 Dollar (gut 416.000 Euro) in bar hätte vergangene Woche zusammen mit anderen Möbelstücken in die Dominikanische Republik gehen sollen, teilten die Behörden mit. Die Transportkiste sei aber auf dem Flughafen Miami für eine Kontrolle ausgewählt worden. Wem das Geld gehörte, wurde nicht mitgeteilt.

Wer mehr als 10.000 Dollar aus den USA ausführen will, muss das beim Zoll melden. Falls nicht, kann das Geld beschlagnahmt werden.

(peng/dpa)