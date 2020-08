Überfall in Lyon : Räuber erbeuten Millionen und zünden Geldtransporter an

Lyon Bewaffnete Kriminelle haben in Lyon einen Geldtransport gestoppt und ausgeraubt. Verletzt wurde niemand. Nach dem Überfall hatten die Täter aber eine eigenwillige Methode der Spurenbeseitigung.

Neun Millionen Euro haben Kriminelle beim Überfall auf einen Geldtransporter in Frankreich erbeutet: Die bewaffneten Täter zwangen die Geldboten in der Stadt Lyon im Osten des Landes zur Herausgabe der Summe, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Anschließend setzten sie den Geldtransporter in Brand und flüchteten.