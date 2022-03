Wieder schwere Vergiftungserscheinungen in Skiort : Geht ein Giftmischer in Risoul um?

Geht ein Giftmischer in Risoul um?

Wieder schwere Vergiftungserscheinungen in Skiort

Risoul Das ist nicht der erste Vorfall in Risoul: Diesmal hat es Studenten aus den Niederlanden erwischt. Nach möglichen Vergiftungen mit K.-o.-Tropfen haben Hunderte Studierende ihren Skiurlaub in den französischen Alpen abgebrochen.

Die rund 450 Studenten aus Utrecht reisten ab, nachdem es neun von ihnen beim Après-Ski plötzlich schlecht geworden war und fünf ins Krankenhaus mussten, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS. Die Betroffenen klagten etwa über Zitteranfälle und Gedächtnisverlust, sie musste sich übergeben oder brachen plötzlich zusammen. Zu den Vorfällen kam es im Wintersportort Risoul in den französischen Alpen.

Die Studenten äußerten nach dem NOS-Bericht den Verdacht, dass ihnen Drogen in die Getränke gemixt worden seien. Trotz verstärkter Aufsicht kam es zu weiteren Vorfällen. Nach Recherchen des Senders gab es bei weiteren Reisen in den Ort in der letzten Zeit Dutzende betroffene Studenten, ins Visier geriet eine bestimmte Bar. Der Betreiber verwahrte sich aber gegen Anschuldigungen, er sei um Sicherheit sehr bemüht und habe der Polizei die Kameraaufzeichnungen aus seiner Bar zur Verfügung gestellt.