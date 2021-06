Überfälle immer brutaler : Paris wird zum Dorado für Diebe von Luxusuhren

Paris Die Polizei in der französischen Hauptstadt registriert einen steilen Anstieg der Überfälle. Über 70 Attacken auf Uhrenträger wurden seit Beginn des Jahres gemeldet. Die Räuber gehen dabei immer brutaler vor.

Auffallend sei, so geben die Beamten zu Protokoll, die zunehmende Brutalität der Räuber. So wurde in diesen Tagen im 10. Arrondissement ein 56-jähriger Mann von vier Unbekannten niedergeschlagen, als er seinen Motorroller aufschließen wollte. Es war eine Aktion von Sekunden, die Diebe stahlen nur seine rund 12.000 Euro teure Rolex-Uhr. Kurz darauf wurde ein 86-Jähriger von zwei Gestalten in den Eingang seines Hauses verfolgt. Als der alte Mann den Aufzugknopf drücken wollte, erhielt er einen brutalen Schlag von hinten. Die Beute der Diebe: eine Rolex im Wert von 15.000 Euro. „Die Wochen vergehen und die Zahl der Überfälle scheint exponentiell zu steigen“, sagt Kommissar Julien Herbaut, Leiter der Abteilung Territoriale Sicherheit ST75 in Paris.