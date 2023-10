Nach Helikopter-Flucht Gericht urteilt über Gefängnisausbrecher

Fünf Jahre nach der spektakulären Helikopter-Flucht eines bekannten Kriminellen aus einem Gefängnis bei Paris wird am Mittwoch das Urteil gegen den Ausbrecher erwartet. Der auf Überfälle auf Banken und Geldtransporter spezialisierte Rédoine Faïd (51) musste sich mit elf mutmaßlichen Helfern für den kinoreifen Ausbruch am 1. Juli 2018 verantworten. Drei bewaffnete Komplizen hatten damals einen Hubschrauber in ihre Gewalt gebracht. Damit landeten sie in einem Hof des Gefängnisses und nahmen Faïd an Bord. Der Ausbruch dauerte nur wenige Minuten, niemand wurde verletzt.