Ermittlungen in Gedinne : 19-Jähriger stirbt bei Studententaufe in Belgien

19-Jähriger stirbt bei Studententaufe in Belgien

Ermittlungen in Gedinne

Gedinne In Belgien ist es bei einer Aufnahmefeier für neue Studierende zu einem Todesfall gekommen. Ein 2002 geborener Mann sei in der Nacht zum Sonntag im südbelgischen Gedinne gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den örtlichen Staatsanwalt Vincent Macq.

Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen zu einer möglichen strafrechtlichen Verantwortung liefen, sagte Macq. Am Dienstag soll eine Autopsie durchgeführt werden.

Bei der sogenannten Studententaufe von Samstag auf Sonntag waren fast 300 junge Menschen, die dort schliefen. Die Feier wurde von mehreren Hochschulen der Provinz Namur veranstaltet. Derlei Aufnahmerituale stehen in Belgien teils stark in der Kritik, unter anderem weil die Neuankömmlinge dort zum Teil gedemütigt werden.

Der aktuelle Fall weckt in Belgien Erinnerungen an den Fall eines 20-Jährigen, der im Dezember 2018 bei einem Aufnahmeritual einer flämischen Studentenverbindung eine grausame Tortur über sich ergehen lassen musste und in der Folge starb. Gegen 18 Angeklagte läuft derzeit ein Gerichtsverfahren.