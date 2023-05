Nach Beschwerde von Eltern Gedicht zur Amtseinführung von Joe Biden an US-Schule verboten

Ein Gedicht, das für die Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden geschrieben wurde, darf nach einer Beschwerde an einer Grundschule in Südflorida nicht mehr gelesen werden. Die Autorin Amanda Gorman kündigte am Dienstag in einem Facebook-Post Widerstand an. „The Hill We Climb“ wurde von den Eltern von zwei Schülern des Bob Graham Education Centers in Miami Lakes zusammen mit mehreren Büchern bemängelt.