Todesfahrt nahe Gedächtniskirche : „Amokfahrer“ von Berlin soll dauerhaft in die Psychiatrie

Berlin Fast fünf Monate nach der Amokfahrt nahe der Berliner Gedächtniskirche hat die Staatsanwaltschaft für den Fahrer die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie in einem sogenannten Sicherungsverfahren beantragt.

Wie die Behörde am Donnerstag in der Hauptstadt mitteilte, lasse sich nach nach der vorläufigen Einschätzung eines Gutachters nicht ausschließen, dass der 29-Jährige schuldunfähig gewesen sei. Sie reichte eine entsprechende Antragsschrift beim Berliner Landgericht ein.

Der 29-Jährige war am 8. Juni mit einem Kleinwagen nahe der Gedächtniskirche am Kurfürstendamm im Zentrum Berlins in eine Schulklasse aus Hessen gefahren und anschließend weitergerast, um weitere Menschen auf einem Gehweg zu erfassen. Eine 51-jährige Lehrerin starb, 16 Menschen wurden schwer oder lebensgefährlich verletzt. Schließlich krachte der Mann mit seinem Wagen in das Schaufenster eines Geschäfts. Er wurde festgenommen und sitzt vorläufig in einer Psychiatrie.